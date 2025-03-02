فن ومشاهير

Madame Web يحصد نصيب الأسد من جائزة الأسوأ.. اعرف القائمة

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Madame Web يحصد نصيب الأسد من جائزة الأسوأ.. اعرف القائمة

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القاهرة - سامية سيد - ستكرم جوائز الأوسكار أفضل فيلم لهذا العام يوم الأحد 3 مارس الجارى، لكن جوائز رازي سيئة السمعة تعلن عن "أسوأ" أفلام لعام 2024.

وهذه القائمة الكاملة لـ الجوائز:

أسوأ فيلم
Madame Web

أسوأ ممثل
جيري سينفيلد  عن فيلم Unfrosted

أسوأ ممثلة
داكوتا جونسون  عن فيلم Madame Web

أسوأ ممثل مساعد
جون فويت  عن أفلام Megalopolis و  Reaganو Shadow Land and Strangers

أسوأ ممثلة مساعدة
إيمي شومر  عن فيلم Unfrosted

أسوأ مخرج
فرانسيس فورد كوبولا عن فيلم  Megalopolis

أسوأ ثنائى
خواكين فينيكس وليدي جاجا عن فيلمهما Joker: Folie a Deux

أسوأ جزء ثانى أو إعادة إنتاج أو تقليد أو تكملة
Joker: Folie a Deux

أسوأ سيناريو
Madame Web

جائزة Razzie Redeemer
باميلا أندرسون عن فيلمها The Last Showgirl

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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