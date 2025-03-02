شكرا لقرائتكم خبر عن Madame Web يحصد نصيب الأسد من جائزة الأسوأ.. اعرف القائمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ستكرم جوائز الأوسكار أفضل فيلم لهذا العام يوم الأحد 3 مارس الجارى، لكن جوائز رازي سيئة السمعة تعلن عن "أسوأ" أفلام لعام 2024.
وهذه القائمة الكاملة لـ الجوائز:
أسوأ فيلم
Madame Web
أسوأ ممثل
جيري سينفيلد عن فيلم Unfrosted
أسوأ ممثلة
داكوتا جونسون عن فيلم Madame Web
أسوأ ممثل مساعد
جون فويت عن أفلام Megalopolis و Reaganو Shadow Land and Strangers
أسوأ ممثلة مساعدة
إيمي شومر عن فيلم Unfrosted
أسوأ مخرج
فرانسيس فورد كوبولا عن فيلم Megalopolis
أسوأ ثنائى
خواكين فينيكس وليدي جاجا عن فيلمهما Joker: Folie a Deux
أسوأ جزء ثانى أو إعادة إنتاج أو تقليد أو تكملة
Joker: Folie a Deux
أسوأ سيناريو
Madame Web
جائزة Razzie Redeemer
باميلا أندرسون عن فيلمها The Last Showgirl
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