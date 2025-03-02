شكرا لقرائتكم خبر عن Madame Web يحصد نصيب الأسد من جائزة الأسوأ.. اعرف القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستكرم جوائز الأوسكار أفضل فيلم لهذا العام يوم الأحد 3 مارس الجارى، لكن جوائز رازي سيئة السمعة تعلن عن "أسوأ" أفلام لعام 2024.

وهذه القائمة الكاملة لـ الجوائز:

أسوأ فيلم

Madame Web

أسوأ ممثل

جيري سينفيلد عن فيلم Unfrosted

أسوأ ممثلة

داكوتا جونسون عن فيلم Madame Web

أسوأ ممثل مساعد

جون فويت عن أفلام Megalopolis و Reaganو Shadow Land and Strangers

أسوأ ممثلة مساعدة

إيمي شومر عن فيلم Unfrosted

أسوأ مخرج

فرانسيس فورد كوبولا عن فيلم Megalopolis

أسوأ ثنائى

خواكين فينيكس وليدي جاجا عن فيلمهما Joker: Folie a Deux

أسوأ جزء ثانى أو إعادة إنتاج أو تقليد أو تكملة

Joker: Folie a Deux

أسوأ سيناريو

Madame Web

جائزة Razzie Redeemer

باميلا أندرسون عن فيلمها The Last Showgirl