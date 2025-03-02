شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة الأولى.. أحمد العوضى يقتل صاحب معرض حاول اغتصاب شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل في إثارتها بعدما ذهب فهد "أحمد العوضى" لزيارة أخته في المعرض الذي تعمل فيه ليجده مغلقا، بعدما حرص صاحبه "حيدر" على إغلاقه ليغتصب شقيقته راوية "كارولين عزمي" المعروفة بسمارة الحتة كما يدلعها فهد، ليصل في الوقت المناسب ويضرب الشباب العاملين لدى حيدر، ومن ثم يفتح الباب ثم يضربه حتى قتله.

ويقدم أحمد العوضى مسلسل فهد البطل من 30 حلقة، والذى يعتمد على الدراما الشعبية المليئة بالصراعات، وذلك عبر حكاية فهد البطل، الشاب الصعيدى الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذى تعرض له، وبعد استقراره فى القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله يدخل فى معارك وصراعات لا تنتهى، من أجل الحصول على حق شقيقته.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضى كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلى، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدى بدر، محمد مهران، محمد أبو داود، ومراد فكرى صادق، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025