شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يتصدر مواقع التواصل بعد عرض أول حلقة لمسلسل حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل والذي ينافس بقوة ضمن دراما رمضان 2025.

وحظيت الحلقة الأولى من مسلسل حكيم باشا بإشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأداء مصطفى شعبان وإتقانه للغة الصعيدية، وذلك بالتزامن مع تصاعد الأحداث وبداية الصراع بين شخصية حكيم باشا، والتي يجسدها مصطفى شعبان وشخصية واصل والتي يجسدها الفنان رياض الخولي.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مصطفى شعبان نخبة من النجوم، من بينهم دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت.

مسلسل حكيم باشا من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي، ويعرض على قنوات الشركة المتحدة وعدد من القنوات العربية من بينها الشارقة ورؤيا والرشيد وSBC فضلا عن منصتي Shahid وWATCH IT



مصطفى شعبان يتصدر مواقع التواصل بعد عرض أول حلقة لمسلسل حكيم باشا



مصطفى شعبان

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