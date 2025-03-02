شكرا لقرائتكم خبر عن بتول الحداد بصحبة نيكول سابا من كواليس وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة بتول الحداد صورا جديدة من أحدث أعمالها الدرامية مسلسل وتقابل حبيب، والذي يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.

وظهرت بتول في الصور برفقة الفنانة نيكول سابا وأنوشكا وأبطال المسلسل، وذلك بعد عرض الحلقة الأولي من العمل.



نيكول سابا وبتول الحداد



نيكول سابا وبتول



نيكول سابا وانوشكا وبتول الحداد

وشهدت الحلقة الأولي اولي أحداث العمل وجمعتها اولي مشاهدها بالفنانة منة عرفة التي ظهرت خلال الأحداث أنها شقيقتها وتخاف منها لكشف أمر ما ومن المقرر أن تكشف عن المزيد من الأحداث الفترة المقبلة.

وجمعت مشاهد بين بتول الحداد والفنانة ياسمين عبد العزيز في أحداث مسلسل "وتقابل حبيب"، معربة عن سعادتها بالتعاون مع ياسمين عبد العزيز.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمب، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة. من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال بتول الحداد كان مشاركتها في مسلسل "برغم القانون" والذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وكان من بطولة كلاً من إيمان العاصي، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، نبيل علي ماهر، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.

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