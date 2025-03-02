شكرا لقرائتكم خبر عن Hotel California وHello ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار المخرج تامر محسن أغنيتين عالميتين لعرضهما في الحلقة الأولى من مسلسل قلبي ومفتاحه، التى عُرضت منذ قليل على قناة ON، حيث يعرض في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 9 وربع صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية، ويقوم ببطولته النجمين آسر ياسين ومي عز الدين.

ووقع اختيار محسن على كل من أغنية Hotel California لـ فريق Eagles، والتى طرحت فى 1976، وأغنية Hello للمغنى العالمى لايونيل ريتشي، والتى طرحت فى عام 1983، وساعدت الأغنيتان فى إضفاء جو من الهدوء والرومانسية إلى المشاهد التى تم استخدمهما بها.

تدور قصة مسلسل قلبي ومفتاحه في إطار رومانسي، ويناقش فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانحذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة، آسر ياسين ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

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