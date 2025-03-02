شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة الأولى .. أحمد العوضى يبحث عن شخص يدعى توفيق التمساح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل من خلال ظهور الفنان أحمد العوضي في شخصية ميكانيكي وهو يستمع لغناء عبد الباسط حمودة أثناء دخول شقيقته سمارة عليه التي تلعب دورها كارولين عزمي، والتي ظهرت خلال الأحداث وهي تعمل بمحل أدوات صحية.

كما ظهر أحمد العوضى بعدها فرحاً بعدما تلقى مكالمة من شخص أخبره عن معلومة بخصوص توفيق التمساح الذى بدا أنه كان يبحث عنه منذ فترة، وهو ما دفعه لإجراء مكالمة مع شقيقته وإخبارها بالأمر.

ويقدم أحمد العوضى مسلسل فهد البطل من 30 حلقة، والذى يعتمد على الدراما الشعبية المليئة بالصراعات، وذلك عبر حكاية فهد البطل، الشاب الصعيدى الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذى تعرض له، وبعد استقراره فى القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله يدخل فى معارك وصراعات لا تنتهى، من أجل الحصول على حق شقيقته.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضى كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلى، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدى بدر، محمد مهران، محمد أبو داود، ومراد فكرى صادق، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجى.

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فهد البطل