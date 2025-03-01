إنجي المقدم تفاجئ إسعاد يونس في كامل العدد ++ 

إنجي المقدم: كواليس العمل كانت ممتعة جدًا

أبطال مسلسل "كامل العدد++"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 11:59 مساءً - تمكنتمن أن تكون مفاجأة أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "كامل العدد ++"، حيث ظهرت في نهاية أحداثها لتعلن لـبإنها إبنتها "شادية أبو شقرا"، وأكدت المقدم أن الشخصية مليئة بالإثارة والتشويق في تفاصيلها، وهو ما جذبها لقبول الدور، فهي شخصية تبحث عن عائلتها بعد أن عاشت حياتها، فهي سيدة تهتم بعالم الأرواح.وعن مشاركتها في ها العمل فقالت: "سعدت جدًا بإنضمامي للجزء الثالث من المسلسل، فعندما عرض علي الانضمام في المسلسل شجعني أولادي جدًا وتحمسوا وأصروا إن أوافق لأننا من جمهور المسلسل منذ الجزء الأول، كما أن الشخصية كانت مثيرة بالنسبة لي عند قرائتها، وبالنسبة لكواليس العمل كانت ممتعة جدًا بل وأكثر من رائعة، كأننا أسرة واحدة كما يظهر للجمهور على الشاشة".يمكنك قراءة.. تفاصيل أدوار النجوم الجدد في كامل العدد ++ قبل العرض.. رمضان 2025ويضم مسلسل "كامل العدد++" ، عددا كبيرا من الفنانين مع إنجي المقدم، من بينهم دينا الشربيني، حسين فهمي، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، وميمي جمال ومريم الخشت، من إخراج خالد الحلفاوي، ومن تأليف يسر طاهر.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».