عودة عيسى الوزان وظهور فيفي عبده.. أحداث الحلقة الأولى من العتاولة 2

ظهور غامض للحاجة "شديدة" داخل منطقة "العتاولة"

"عدولة" تسعى لعودة "نصار" لنشاطه السابق مرة أخرى

عودة "عيسى الوزان" بصحبة مُشجعي فريق الأهلى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 11:59 مساءً - تم مساء اليوم عرض الحلقة الأولى من مسلسلوالذي يُشارك ببطولته كل من، نسرين أمين،وعدد كبير من الفنانين.وقد شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "العتاولة 2" حالة من الإثارة والتشويق عما يواجه الشقيقين "خضر ونصار"، بعد توبتهما بنهاية الجزء الأول من المسلسل، وشهدت الحلقة الظهور الأول للفنانة فيفي عبده؛ من خلال تجسيدها لشخصية "الحاجة شديدة".وخلال اللقاء الأول بـ"خضر – طارق لطفي" و"نصار – أحمد السقا"، اتضح من خلال حديثهما بأنها كانت صديقة لوالدتهما الراحلة، وكانت مُختفية عن الحارة التي يعيشان بها، وخلال أحداث الحلقة يتضح أن الحاجة "شديدة" لديها سطوة داخل منطقة "العتاولة" وتتدخل بحل المشكلات، مما خلق حالة من الغموض حولها لدى مُتابعي المسلسل.فيما شهدت أحداث الحلقة الأولى ظهور الفنانة نسرين أمين، من خلال تجسيدها لشخصية "عدولة"، والتي تسعى لعودة "نصار" من جديد لنشاطه الإجرامي بصحبة شقيقه "خضر"، وذلك من خلال عملية سرقة جديدة.بالفعل يُنفذ "خضر" عملية السرقة ويرفض "نصار" المشاركة، مما يجعل شقيقه يستعين بآخر، وهو الفنان محمد علاء، والذي يستولي على كل شيء، مما يضع "خضر" في أزمة، يُنقذه منها شقيقه "نصار".عقب تعرض كل من "خضر – طارق لطفي" و"نصار – أحمد السقا" لأزمة جديدة، يُقرران الهرب والاختباء مع جمهور ومُشجعي نادي الاتحاد السكندري، وذلك خلال حضورهما لمباراة كرة قدم أمام النادي الأهلي، ليتفاجآ بظهور "عيسى الوزان"، والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة، بين مُشجعي النادي الأهلي، ولم يمُت مثلما انتهت أحداث الجزء الأول، لتنتهي أحداث الحلقة في إطار من الإثارة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».