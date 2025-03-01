وتقابل حبيب الحلقة الأولى تكشف زواج نيكول سابا سراً من خالد سليم

أول مواجهة بين ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا

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علاقة سرية بين محمود ياسين ومنة عرفة

مسلسل "وتقابل حبيب"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 11:59 مساءً - كشفت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "" بطولة الفنانةعن العديد من الأحداث، منها زواج يوسف () مع رقية العسكري () في السر، حيث انتهت أحداث الحلقة بطلب رقية من يوسف أن يخبر زوجته ليل () بزواجهما.وخلال أحداث الحلقة وأثناء خروج "ليل" مع زوجها "يوسف" من أجل الاحتفال بيوم زواجهما في أحد المطاعم الهادئة في أجواء رومانسية، وأثناء جلوسهما تدخل "رقية العسكري" المكان ليتوتر يوسف ويخبر ليل بأن هذه السيدة تنافسه بقوة في سوق الحديد، وأن هناك منافسة كبيرة بينهما ولا يحبها على المستوى الشخصي وأنها تسببت في خسارته ملايين اليوم.يمكنكِ قراءة.. جدل قبل العرض.. مسلسلات رمضانية تتصدر الترند قبل انطلاق السباق "فيديو"وتأتى رقية إلى طاولة يوسف وتتعرف على ليل وتطلب الجلوس معهما، لتظهر معالم الغضب والتوتر على ليل بسبب جلوس رقية بجانب يوسف، وفجأة تخبر ليل رقية بأنها متواجدة مع زوجها للاحتفال بيوم زواجهما، فتغادر رقية مباشرة وتطلب ليل هي الأخرى مغادرة المكان، وفي اليوم التالي يظهر يوسف مع رقية التي تطلب منه بأن زوجته ليل لا بد أن تعرف بزواجهما.كشفت الحلقة الأولى من مسلسل "وتقابل حبيب" عن وجود علاقة سرية بين خالد () شقيق يوسف، وشهد (منة عرفة) التى تعمل خادمة بالقصر، حيث تقابل الثنائي وأخبرته شهد بأن ابن عمها اخترق تليفونها وشاهد الرسائل المتبادلة بينهما، وأصبح يبتزها من أجل الزواج منها.تدور الأحداث حول شخصية "ليل الحسيني" وتجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف ليل، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تدعى رقية العسكري، وتجسد شخصيتها نيكول سابا.تابعي أيضاً.. أبرزهن ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم .. نجمات أزمات الطلاق في دراما رمضان 2025تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها رغم وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيا.مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».