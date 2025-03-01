إليكم موعد ومكان عزاء والدة باسم سمرة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن هشام سمرة، شقيق الممثل المصري باسم سمرة، عن موعد عزاء والدته التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الذي سيقام غدًا الأحد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

تم تشييع جثمانها اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الصباح بالهرم، بحضور عدد من الممثلين، و كانت والدة باسم سمرة قد تعرضت لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشف،. من جهة أخرى، طمأن الممثل المصري باسم سمرة محبيه على حالته الصحية بعد إصابته في يده أثناء تصوير مسلسل "العتاولة" بجزئه الثاني، مشيرًا إلى أن الإصابة كانت بسيطة.