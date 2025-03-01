"أشغال شقة جداً" يعود في رمضان 2025 وسط ردود فعل متنوعة

ميرنا وليد - بيروت - مع بداية موسم دراما رمضان 2025، انطلق مسلسل "أشغال شقة" من بطولة الممثل المصري هشام ماجد وأسماء جلال وسط ردود فعل متفاوتة من الجمهور، بعد عرضه في حلقته الأولى، وقد تطرق البعض إلى بعض التفاصيل الفنية في المسلسل، مثل المشهد الذي يظهر فيه البطل، الذي يعمل طبيباً شرعياً، وهو يفحص أوراقاً نقدية مزيفة.

وقد أثار هذا المشهد بعض التساؤلات حول التخصصات المهنية في العمل.

المسلسل، الذي يُعرض هذا العام في موسمه الثاني بعد نجاح جزئه الأول في رمضان 2024، من تأليف شيرين دياب وإخراج خالد دياب، ويشارك في بطولته أيضاً محمد محمود وسلوى محمد علي.