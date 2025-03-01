شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 1.. علاقة سرية بين محمود ياسين ومنة عرفة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز عن وجود علاقة غير مشروعة بين خالد (محمود ياسين جونيور) وشهد (منة عرفة) التى تعمل في مساعدته بالقصر الذى يسكن فيه خالد مع عائلته، حيث إنه شقيق يوسف (خالد سليم) زوجة ليل (ياسمين عبد العزيز) والابن الأصغر لاجلال (أنوشكا).

وخلال أحداث الحلقة قابلت شهد حازم، وأخبرته بأن ابن عمها اخترق تليفونها وشاهد الرسايل المتبادلة بينهما، وأصبح يبتزها من أجل الزواج منها، ويحاول حازم باى طريقة تهدئتها والتقليل من الأمور، ليحضر موسى ابن عمها ويطلب من والدها الزواج منها ولكن والدها الذى يعمل في قصر عائلة أبو العزم، باعتبار أن موسى شاب بلطجى ولكنه تفاجأ برد فعل ابنته التي أكدت أنها ستحصل على وقت للتفكير.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب تجهيز ليل أجواء رومانسية للاحتفال بعيد زواجها مع يوسف وتقرر الخروج معه في أحد أماكن السهر، وأثناء جلسوهما تدخل رقية العسكرى (نيكول سابا) المكان ليتوتر يوسف ويخبر ليل بأن هذه السيدة تنافسه بقوة في سوق الجيد، وأن هناك منافسة كبيرة بينهما ولا يحبها على المستوى الشخصى.

وتأتى رقية إلى ترابيزة يوسف وتتعرف على ليل وتطلب الجلوس معهم، لتظهر معالم الغضب والتوتر على ليل بسبب جلوس رقية بجانب يوسف، وفجأة تخبر ليل رقية بأنها متواجدة مع زوجها للاحتفال بعيد زواجهما، فتغادر رقية مباشرة وتطلب ليل هي الأخرى مغادرة المكان، وفى اليوم التالى يظهر يوسف مع رقية التي تطلب منه بأن زوجته ليل لا بد أن تعرف بزواجهما.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يومياً على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً و الإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

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