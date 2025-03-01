شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 1.. ريهام حجاج تتنكر في دور عاملة نظافة لكشف فساد مستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل أثينا والذى يعرض على قناة الحياة ومنصة Watch it الرقمية، بظهور الصحفى يوسف "أحمد مجدى" فى لايف على السوشيال ميديا لفضح فساد مستشفى صلاح يزن لبيع أدوية منتهية الصلاحية وأنه سوف يظل يكشف الفساد.

وتتنكر نادين ريهام حجاج فى دور عاملة نظافة من أجل دخول مستشفى صلاح يزن وتدخل بالفعل المستشفى وتحصل على الأدوية منتهية الصلاحية ثم تعطيهم ليوسف، ليخرج بـ لايف جديد ويتفاعل معه 200 ألف متابع لتفتح وزارة الصحة تحقيق فى فساد المستشفى.

مواعيد العرض والإعادة

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.



قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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