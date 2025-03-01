شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 1.. انتحار جنا الأشقر بعد رسالة من أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت مى "جنا الأشقر" إلى المنزل، خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل أثينا والذى يعرض على قناة الحياة ومنصة Watch it الرقمية، وأرسلت صورة إلى شقيقتها نادين "ريهام حجاج"، وحاولت الاتصال بها، ولكنها لم ترد عليها، ثم جاءت لها رسالة من حساب أثينا يطلب منها الانتحار وأنها لن تحس بشيء وأنه مثل الرحلة الطويلة.

وعند وصول مروان "على السبع" وجدها ألقت نفسها من الشباك وظل يبكى بجوارها ثم انتقلت إلى المستشفى فى غيبوبة وكسر فى العمود الفقرى.

وبعد انتحار مى تأثر كل أصدقاءها فى الجامعة، وعلمت شقيقتها نادين بالأمر وذهبت مسرعة إلى المستشفى فى محاوله معرفه ماذا حدث ولماذا شقيقتها فعلت ذلك، لتنتهى الحلقة بإرسال حساب أثينا رسالة لمروان "على السبع" ممكن نبقى أصحاب.

مواعيد العرض والإعادة



ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.



قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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مسلسل أثينا