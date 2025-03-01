شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 1.. أحمد أمين ينشل الديانة والقبض على شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، والذى يعرض على شاشة قناة on، من إخراج حسام على وإنتاج أروما استديوز، أحداثًا مختلفة، حيث ذهب عبد العزيز النص – أحمد أمين لزوجة صديقه – سامية الطرابلسى، الذى توفى حيث يقدم واجب العزاء في صديقه، وعندما شاهد زوجته عرف أنه سيتم طردها هي وأولادها من المنزل لعدم دفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، وبسبب أنه معجب بها أكد لها أنه سيتوسط لها حتى تسكن في غرفة قديمة بجوار منزله.

وعندما ذهب لصاحب المنزل حتى يقنعه أن زوجة صديقة ستسكن في منزله، طلب منه الأخير جنيه أجرة المنزل، وعندما دفع آخر جنيه في جيبه، وجد الديانة يطالبونه بالديون، ولكن بطريقة كوميدية نشل النص الديانة بحرفة شديدة في مشهد غاية في الضحك.

وشهدت الحلقة أيضًا إطلاق الإنجليز النيران على محمود شقيق النص – أحمد أمين، خاصة أن شقيقه كان يطبع منشورات ضد الإنجليز في مخبأ مع زملائه، وعندما هاجم البوليس وحاول يفر هاربًا، وتم القبض عليه ليرحل إلى السجن ويعالج فيه.

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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