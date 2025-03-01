شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 1.. ندى موسى تعانى من مضايقات حماتها أنوشكا والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت الفنانة ندى موسى خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، بشخصية نهى المتزوجة من فارس (كريم فهمى) ولديها منه طفل يدعى ادم، حيث كانت تعيش طوال الوقت في المانيا وتزوجها هناك، وبعد عودتهما إلى القاهرة تجد مضايقات طوال الوقت من حماتها إجلال (أنوشكا) التي تعاديها نها مرات فارس ولديهما منه ولدين.

تلتقى ليل (ليل) بنهى زوجة شقيقة زوجها، التي تشتكتى لها من طريقة معاملة إجلال لها، وأنها متضايقة من نجاحها وتريد منها أن تجلس في المنزل ترعى زوجها وابنها آدم وأنها تفكر في إقناع فارس بأن يأخذ منزل بعيداً عن القصر وإلا تطلب الطلاق منه، وتحاول ليل التدخل بين نهى وإجلال لإصلاح العلاقة بينهما وترد بصوت عال بأنها ستعطيها الفرصة وإذا لم تستغلها ستجبر فارس على تطليقها.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول ليل (ياسمين عبد العزيز) سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها يوسف (خالد سليم) لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائك مع فارس (كريم فهمي)، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يومياً على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً و الإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025