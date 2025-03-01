شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 1.. خالد سليم متزوج من نيكول سابا فى السر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، تجهيز ليل أجواء رومانسية للاحتفال بعيد زواجها مع يوسف (خالد سليم) وتقرر الخروج معه في أحد أماكن السهر، وأثناء جلسوهما تدخل رقية العسكرى (نيكول سابا) المكان ليتوتر يوسف ويخبر ليل بأن هذه السيدة تنافسه بقوة في سوق الجيد، وأن هناك منافسة كبيرة بينهما ولا يحبها على المستوى الشخصى.

وتأتى رقية إلى ترابيزة يوسف وتتعرف على ليل وتطلب الجلوس معهم، لتظهر معالم الغضب والتوتر على ليل بسبب جلوس رقية بجانب يوسف، وفجأة تخبر ليل رقية بأنها متواجدة مع زوجها للاحتفال بعيد زواجهما، فتغادر رقية مباشرة وتطلب ليل هي الأخرى مغادرة المكان، وفى اليوم التالى يظهر يوسف مع رقية التي تطلب منه بأن زوجته ليل لا بد أن تعرف بزواجهما.

وأظهرت الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب أفراد عائلة يوسف زوج ليل، حيث تلعب أنوشكا دور إجلال الأم وصلاح عبد الله دور الأب، ويلعب كريم فهمى دور فارس شقيق يوسف، أما الشقيق الثالث حازم، ويؤدى دوره عمرو محمود ياسين جونيور الذى عاد من ألمانيا بعد دراسته هناك للبيزنس، ويقرر العمل في شركة والدته التي تعمل في الحديد.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يومياً على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً والإعادة 4:30 صباحاً و9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول ليل (ياسمين عبد العزيز) سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها يوسف (خالد سليم) لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائك مع فارس (كريم فهمي)، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

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