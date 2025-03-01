شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 2.. مشهد مؤثر لـ طه دسوقي بسبب شعور اليتيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 2، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، قيام "مفتاح" طه دسوقي بدفع ثمن إيجار شقة من شنطة المال التى سرقوها فى السابق.

وذهب بعد ذلك برفقة "سعاد" جلا هشام، وفي مشهد مؤثر بسبب تيتمه، وقف أمام منزل وأخبره برجل وسيدة تبنيانه وهو فى طفولته وعاش معهم لمدة 3 سنوات وبعدما رزقهم الله بولد أعادونى لدار الأيتام مرة أخرى، وتسببوا فى أذيته شعر بالحنان، لتحاول "سعاد" تهدئته وتخبره بان بعد الزواج سيكونان عائلة كبيرة.

فيما ذهب "ولعة" أحمد مالك لـ "سحر" فرح يوسف، وأخرجها من مكان عملها وعنها بسبب عدم موافقتها على الزواج، لتخبره أن يبحث عن فتاة فى عمره وأن يتركها.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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