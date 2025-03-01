شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 1.. أثينا يطلب من مى الاستماع إلى أغنية بسرح وأتوه لـ كايروكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت مى "جنا الأشقر" شقيقة نادين "ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل أثينا والذى يُعرض على قناة الحياة ومنصة Watch it الرقمية، وهى تحتفل مع أصدقائها بعيد ميلاد مروان "على السبع" ولكنها تقف لوحدها ولا تتحدث مع أحد وعليها ملامح الحزن.

وتطلب مى من مروان أن تذهب، ولكنه يرفض، ويسألها لماذا كل هذا الحزن وأنها طول الوقت تتحدث فى الموبايل والشات لتقول له "بنعمل إيه فى حياتنا، الموت ليس آخر الدنيا زى ما الناس فاكرة، وإن كل صحاب الجامعة لا يحبون بعضهم، وتظاهروا بأنهم بيحبون بعضهم وكل حاجة كذب فى كدب".

وأثناء ذهاب مى للمنزل وهى تبكى تأتى لها رسالة على الموبايل من حساب باسم "أثينا" يطلب منها الاستماع إلى أغنية بسرح وأتوه لفريق كايروكى.



مواعيد العرض والإعادة

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.



قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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مسلسل أثينا