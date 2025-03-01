شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 1.. بسنت شوقي شقيقة ياسمين عبد العزيز وترفض الزواج والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت الفنانة بسنت شوقى خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، بشخصية فرح شقيقة ليل (ياسمين عبد العزيز)، حيث دار حديث بينها وبين والدتها التي تلعب دورها الفنانة حنان سليمان وكشف هذا الحوار عن محاولات اقناع حنان سليمان لها بالزواج بسبب عمرها الذى يتقدم.

فرح تُصرّ في حديثها مع والدتها على أنها لن تتزوج إلا من شخض تحبه وترفض رغبة والدتها في الارتباط بشخص قريب من العائلة ولا تبالى من فكرة تقدمها في العمر لاسيما وأنها ترفض كل عريس يتقدم لها، ويبدو أن فرح تفكر في شخص ما وهذا ما ستكشفه الأحداث المقبلة من العمل

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب اكتشاف ليل حملها ويبدو أنها غير سعيدة بالحمل الذى اكتشفته يوم عيد زواجها ويشعر زوجها يوسف بأن هناك أمرًا ما، لتخبره ليل بحملها ليسعد يوسف بالخبر ويخبرها بأنه ليس هناك مشكلة من ذلك وأنه يتمنى أن تكون حامل في ولد ليكون آخر لابتيهما سارة ونور.

وكشفت الحلقة عن وجود سر يجمع يوسف ووالدته إجلال هانم، وظهر ذلك عندما أخبر يوسف والدته بحمل زوجته ليل لتظهر في صدمة كبيرة وتخبره بأن هذا الحمل لا بد ألا يكتمل، ويدور حديث غامض بين يوسف ووالدته جوجو، حيث أخبرها بأن حمل زوجته ليل إذا اكتمل سيكون وضع العائلة في خطر كبير، لتحضر ليل فجأة لتتظاهر اجلال أمام ليل بسعادتها الكبيرة فور معرفتها بالحمل.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يومياً على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً و الإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

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