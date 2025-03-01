شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 2 .. أحمد مالك يتلقى ضربًا مبرحًا بسبب محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 2، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، حديث "ماجد" محمود حميدة مع "مفتاح" طه دسوقي، وأخبره بأنه سيقوم بتأديب "ولعة" أحمد مالك، لينفعل عليه ويخبره بأن ما سيسري على "ولعة" سيسري عليه.

وانتقل المشهد إلى قيامن 4 أفراد بضرب "ولعة" علقة ساخنة، ليصل "مفتاح" وتنتهى الحلقة فى إطار تشويق لما ستحمله الحلقة المقبلة.

وكان "قطايف" معتز هشام اكتشف وجود صوت داخل إحدي الغرف فى دار الأيتام ليتكشف وجود الصحفية "تهانى" مريم الجندي، التى قام "ماجد" محمود حميدة بحبسها.

واستطاعت "تهاني" أن تقنع "قطايف" فى اخراجها وتهريبها، ولكن أثناء الهروب أفشلت الأمر مرور دنيا ماهر، واختبأت "تهاني" فى مكتب "ماجد" ووجدت بعض الأوراق بخزينته بها ورق استغلال الأطفال فى جلب الترامادول، كمان وجدت عقد دار الأيتام واكتشفت أن "ماجد" لا يملكه.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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