شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 2.. مريم الجندي تكتشف عدم ملكية دار الأيتام لمحمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 2، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON و CBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، اكتشاف "قطايف" معتز هشام بوجود صوت داخل إحدي الغرف فى دار الأيتام ليتكشف وجود الصحفية "تهانى" مريم الجندي، التى قام "ماجد" محمود حميدة بحبسها.

واستطاعت "تهاني" أن تقنع "قطايف" فى إخراجها وتهريبها، ولكن أثناء الهروب أفشلت الأمر مرور دنيا ماهر، واختبأت "تهاني" فى مكتب "ماجد" ووجدت بعض الأوراق بخزينته بها ورق استغلال الأطفال فى جلب الترامادول، كمان وجدت عقد دار الأيتام واكتشفت أن "ماجد" لا يملكه.

وكان "ولعة" أحمد مالك و "مفتاح" طه دسوقي و"قطايف" معتز هشام و "ألمظ" فليكس، ذهبوا للمستشفى لزيارة عبيد، وطلب "ماجد" محمود حميدة الحديث مع "مفتاح" خارج غرفة "عبيد" وطلب منه الهاتف بعد أن قاما بسرقته، ولكن عاتبه "مفتاح" على اخلاله بالاتفاق بعدما اتفقا بعدم أطفال دار الأيتام فى المخدرات مقابل احضار المال له.

وأخبره "ماجد" أن وبسبب عدم استطاعتهم احضار المال هذا الشهر أخلى الاتفاق، ليخبره "مفتاح" بأن الشهر لم ينتهى، وقام "ولعة" أحمد مالك برفض اعطائه الهاتف وقام بتهديده بأن يستغل ذلك اذا أستغل الأطفال مرة أخرى بهذا الأمر، ولكن قام "ماجد" بصفع "ولعة" ليغادر المستشفى دون اعطائه الهاتف.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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