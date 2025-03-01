شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة الأولى.. مصطفى شعبان يطمئن على ثروته بعد الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثًا مثيرة، حيث سمع حكيم باشا "مصطفى شعبان" الانفجار الذي حدث في الجبل، أخذ بندقيته سريعًا وذهب للجبل واطمئن على ثروته والتي هي عبارة عن تماثيل أثرية كثيرة من الذهب، وبعد أن اطمئن أمسك بأحد الرجال الذين بقوا من مطاريد الجبل ولم يفر بسبب إصابته وأجبره على الاعتراف بكل ماحدث بعد أن أطلق الرصاص على قدميه، وبعد أن أعترف له قام بتسليمه للشرطة.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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مسلسل حكيم باشا