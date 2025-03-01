شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حكيم باشا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة cbc، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة الحياة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل حكيم باشا، بتواجد واصل الذهبي "رياض الخولي" وولده شبل "أحمد عبدالله محمود"في الجبل، حيث يبحثان عن مكان مغارة حكيم " مصطفى شعبان"، ولكنهما وجدو ألغام فذهبوا وتركوا الجبل في الفور.

وعندما سمع حكيم صوت الألغام في الجبل، ذهب ليطمئن على المغارة الخاصة به والتي كان بها أثار وذهب وأموال كثيرة، وبعد ذلك ذهب إلى واصل الذهبي ، وحذره من الذهاب مره أخري للجبل أو البحث عن المغاره الخاصه به.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حكيم باشا، بأنه متزوج من أثنان الأولى صفا "هاجر الشرنوبي"، والثانية ليزا "يارا قاسم"، ولم يرزق حكيم بأطفال منهما، فلذلك يطالبونه بصفة مستمرة بالزواج للمرة الثالثة حتى ينجب ولدا من صلبه.

ومن جانبه أيضاً كشفت سير الأحداث عن سيطرة برنسه "سهر الصايغ" على جميع سيدات القصر، والتى تقرب اـ حكيم بنت عمه نوح "أحمد فؤاد سليم" وأخته في الرضاعة.

وفى سياق آخر طلبت سارة نوح من حكيم، بأن يبلغ زوجها "بحر" الذي يعتبر ابن عمه ، بأن يعود إليها ويقطن معها في القصر وإلا سوف تتركه وتذهب لمنزل والدها.

وانتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حكيم باشا"، بـ إنجاب غزل "دينا فؤاد" ولداً من حكيم دون علمه، وعندما علم والدها بخبر زواجها عرفيا منه تعرض لأزمة قلبية.

يعرض مسلسل حكيم باشا على قناة CBC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء. كما أعلنت قناة الحياة عرض مسلسل حكيم باشا في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

وجدير بالذكر بأن مسلسل حكيم باشا، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، حمدي هيكل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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مصطفى شعبان من مسلسل حكيم باشا