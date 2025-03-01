شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك يتلقى صفعة قاسية من محمود حميدة في مسلسل ولاد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت حدة الأحداث في ثاني حلقات مسلسل ولاد الشمس، حيث شهدت مواجهة قوية بين ولعة (أحمد مالك) وبابا ماجد (محمود حميدة)، صاحب دار الأيتام، لتسفر عن تلقي "ولعة" صفعة قاسية من بابا ماجد.

جاءت المواجهة بعد رفض ولعة استغلال الأطفال الأيتام في أعمال غير قانونية، محاولًا الدفاع عن حقهم في حياة كريمة بعيدًا عن الجريمة والعنف، لكن موقفه لم يلقَ استحسان بابا ماجد، الذي لم يتردد في صفعه على وجهه بعنف، مؤكدًا سطوته وتحكمه الكامل في مصيره هو وباقي الأطفال داخل الدار.

ولعة، رغم عناده وشجاعته، يجد نفسه أمام واقع مؤلم، حيث يضطر مع أخوته للعمل بجد لدفع الأموال المطلوبة لبابا ماجد، ظنًا منهم أنهم بذلك سينقذون الأطفال الآخرين من مصير أسود، إلا أن الأمور تأخذ منحى أكثر قسوة عندما يستمر ماجد في استغلال الصغار وإجبارهم على أعمال غير قانونية.

في هذه الحلقة، يتم الكشف عن جانب جديد من ماضي ولعة، حيث كان يحلم بأن يصبح ملاكمًا محترفًا ينافس في الأولمبياد، لكن قسوة الظروف والأقدار دفعته إلى أن يصبح مجرد “بلطجي شوارع”، هذا التحول يضيف عمقًا إنسانيًا لشخصيته، حيث نجد بداخله صراعًا دائمًا بين ما كان يتمنى أن يكونه، وما أصبح عليه بسبب قسوة الحياة.

المسلسل تدور أحداثه حول مجموعة من الأيتام الشباب يقررون التمرد على حياتهم القاسية داخل الدار بقيادة ولعة ومفتاح، خاصة بعد أن أجبرهم مدير الدار على السرقة والنصب، ويعلن عليهم الحرب بعد ذلك، فيحاولون التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره. من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم طه الدسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، ودنيا ماهر .

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أحمد مالك يتلقى صفعة قاسية من محمود حميدة في مسلسل “ولاد الشمس”



الفنان أحمد مالك