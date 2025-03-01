الغيرة الزوجية وقضية قتل في الحلقة الأولى من إخواتي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 10:24 مساءً - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "إخواتي" تصاعدًا دراميًا منذ البداية، حيث قدم الفنان أحمد حاتم شخصية الزوج الغيور الذي يتحكم في زوجته، والتي تجسد دورها الفنانة جيهان الشماشرجي، منذ اللحظات الأولى، يظهر أن علاقتهما بها الكثير من التوتر بسبب غيرته المفرطة التي تصل إلى حد الشك الدائم في تصرفاتها.

يتجلى هذا الأمر بوضوح أثناء مشهد تجمع العائلة على مائدة الطعام، حيث ينزعج أحمد حاتم بشكل ملحوظ عندما ينادي زوج شقيقتها ناهد والذي يدعى فرحات على زوجته باسم الدلع "نوجا" بطريقة عفوية، وعلى الرغم من أن الموقف لا يحمل أي دلالة غريبة، إلا أن غيرته تجعله يضمر الغضب.

وبعد انتهاء الطعام، تتفاقم الأمور عندما ينزل مع زوجته إلى الشارع، حيث لا يتمالك أعصابه ويواصل الخلاف معها، معاتبًا إياها على حديثها مع زوج شقيقتها، وأثناء النقاش، يمر رجل غريب في الشارع، فيتخيل أحمد حاتم أن زوجته تنظر إليه، مما يزيد من غضبه ويدفعه إلى اتخاذ قرار قاسٍ وصادم.

في لحظة غضب، يطلب منها ألا تزور بيت أهلها مرة أخرى، مؤكدًا أنه إذا أرادت التحدث مع إخوتها، فعليها الاكتفاء بالاتصال الهاتفي فقط، والقرار يأتي كإعلان عن سيطرته الكاملة على حياتها، وهو ما يضعها في موقف صعب بين حبها لعائلتها وخضوعها لزوجها الغيور.

دون نقاش، يصحبها في سيارته ويغادر المكان، تاركًا وراءه أجواء متوترة وصدمة بين أفراد العائلة الذين لم يتوقعوا هذا التصرف الحاد، والمشهد يبرز طبيعة شخصية أحمد حاتم في المسلسل، كرجل محب لكنه يخنق زوجته بشكه وتحكمه الزائد، مما يمهد لصراع درامي قوي في الحلقات المقبلة.

وتظهر "نجلاء" جيهان الشماشرجي وهي تهتم بالبرامج التليفزيونية وتشارك حلمها في أحد البرامج، حيث سردت للمذيعة في مكالمتها للبرنامج عن وفاة زوجها بالرغم من اهتمامها البالغ به، لترد عليها الدكتورة بأن زوجها سيحظى بعمر طويل.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى داخل الكوافير الذي تعمل فيه النجمة كندة علوش، حيث إنها مساعدة كوافيرة، وهي تهتم بالأعراض النفسية لدى بعض الزبائن لترد عليهم بأنها تشعر بكل ما يشتكوا منه ليردوا عليها بضرورة ذهابها لطبيب نفسي.

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نيللي كريم تشعل أحداث الحلقة الأولى

وتصاعدت أحداث الحلقة بعد تشاجر نيللي كريم مع صاحب المصنع، الذي تعمل به، لتشغل النيران في المصنع، وتتحول لحريق كبير.

واختتمت الحلقة الأولى من مسلسل إخواتي، بمفاجأة كبيرة، ولغز، حيث وجدت جيهان الشماشرجي، زوجها الفنان أحمد حاتم وهو مقتول على باب الشقة الخاصة بهما.

قصة مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهم؛ إذ يضطرون للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمرون بها ثم تتوالى الأحداث.

مسلسل إخواتي ينتمي إلى فئة المسلسلات الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول أربع أخوات هن: «أحلام، ناهد، سهى، نجلاء» حيث تبدأ الأزمات بظهور «نجلاء» وهي متزوجة من «ربيع» الذي يعاملها بمنتهى القسوة، وتعيش معه حياة في غاية التعاسة، وقد قامت بعمل مداخلة تليفونية عبر برنامج تليفزيوني لتفسير الأحلام لتحكي حلمها بأن زوجها «ربيع» قد قُتل، وتتلقى تفسير الحلم بالعمر الطويل لزوجها.

وتتفاجأ «نجلاء» بأن حلمها قد تحقق بمقتل زوجها بالفعل، فتستعين بشقيقاتها خوفاً من أن يتم اتهامها بقتله، وكانت «نجلاء» قبل زواجها من «ربيع» تعمل راقصة في فرقة للفنون الشعبية في قصر الثقافة، وقد أرغمها «ربيع» على ترك عملها بعد الزواج لتصبح ربة منزل، وبعد مقتل زوجها تراودها رغبتها في العودة إلى عملها بعد 15 عاماً من تركها له كمحاولة للحصول على السعادة.

كل واحدة من الأخوات الأربع تسعى إلى تحقيق السعادة من منظورها الخاص، من خلال إطار عام يحركهن جميعاً، وتظل إحداهن تراودها الكثير من الأحلام والتي تتفاجأ مع الوقت أنها تتحقق، الأمر الذي يجعلها تشك أن الله قد منحها ما لم يمنحه لغيرها، وهذا ما يجعلها تشعر بالذنب وتتوهم بأن حلمها كان السبب في مقتل زوجها. فيما يبدأ الشقيقات الأربع خلال الأحداث في رحلة البحث عن قاتل زوج «أحلام» لتكون في انتظارهن المفاجأة التي لم تكن في الحسبان بما يقلب حياتهن رأساً على عقب.

أبطال مسلسل إخواتي

نيللي كريم بدور (سهى)

روبي بدور (أحلام)

كندة علوش بدور (ناهد)

جيهان الشماشرجي بدور (نجلاء)

علي صبحي بدور (هشام)

حاتم صلاح بدور (فرحات)

محمد ممدوح بدور (عابدين)

محمد صلاح بدور (كريم)

ثراء جبيل

أحمد حاتم بدور (ضيف شرف)

تأليف: مهاب طارق

إخراج: محمد شاكر خضير

أوقات عرض مسلسل إخواتي

يعرض مسلسل إخواتي في رمضان 2025، من خلال 4 شاشات وهي: "دي أم سي، وأون أي، والحياة، وسي بي سي ومنصة شاهد ومنصة واتش ات.

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