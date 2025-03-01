أول رد فعل من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة أحمد العوضي في رامز إيلون مصر.. هذا ما فعلته!

رد فعل ياسمين عبد العزيز بعد حلقة أحمد العوضي

أحمد العوضي أولى ضحايا رامز جلال

أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز يتنافسان في رمضان

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 10:24 مساءً - أثارت النجمةجدلاً لدى متابعيها ومحبيها، وذلك بعد مشاركتها لصورة ساخرة للإعلامي باسم يوسف، وذلك بعد دقائق من نهاية حلقة طليقها النجم أمعفي برنامجه "رامز إيلون مصر".في أول رد فعل للنجمة ياسمين عبد العزيز بعد حلقة طليقها الفنانمعفي برنامجه "رامز إيلون مصر"، قامت ياسمين بمشاركة صورة ساخرة للإعلامي باسم يوسف، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من دون التعليق بأي كلمات.وقد انهال على منشورها العديد من تعليقات الجمهور، والذين رجحوا أن النجمة تقصد بسخريتها أحمد العوضي، ووقوعه فريسة في مقالب رامز جلال.تم مساء اليوم عرض أولى حلقات برنامج "رامز إيلون مصر"، واستضاف الفنان رامز جلال بالحلقة الفنان، والذي تقوم فكرته على إيهام الضيف بالمشاركة في حلقة من برنامج لاكتشاف المواهب العلمية، وتأتي لجنة تحكيم هذا البرنامج المزيف مكونة من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب الكرة السعودي محمد نور، فيما يتم إيهام الضيف بأنه الحكم الثالث في المسابقة.وخلال الحلقة، سخر الفنانمن الفنانخلال تقديمه له بالحلقة قائلًا إنه تزوج من فنانة شهيرة ليضمن النجاح، وبنهاية الحلقة سأله عن مشاعر حبه تجاه الفنانة ياسمين عبد العزيز، ليرفض الفنان أحمد العوضي الإجابة، كما أوضح خلال الحلقة بأنه ينوي الزواج عقب انتهاء شهر رمضان.جدير بالذكر أن هذا العام يشهد للمرة الأولى منافسة بين الفنان أحمد العوضي وبعد انفصالهما، حيث يقدم كل واحد منهما بطولة مسلسل، بعدما كانا يتعاونان معاً في رمضان، حيث قدما معاً مسلسلي "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، و"ضرب نار" في رمضان 2023، وسبق وقدما معاً مسلسل "لآخر نفس" عام 2019.وتقدم ياسمين عبد العزيز في شهر رمضان هذا العام مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يشارك في بطولته كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.أمافيواصل تصوير مسلسله "فهد البطل"، ويشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، محمود البزاوى، يارا السكري، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.يمكنكم متابعة: أحمد العوضي ضيف أولى حلقات رامز ايلون مصر.. هل أعلن عن زواجه بعد رمضان؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».