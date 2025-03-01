عمرو دياب مفاجأة أولى حلقات مع ممدوح موسى.. بأغنية مجهولة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 10:24 مساءً - عادت القناة الثانية المصرية لتقديم برنامج "مع ممدوح موسى"، الذي يعود به الإعلامي ممدوح موسى إلى الشاشة من جديد، مستهلًا أولى حلقاته بحلقة خاصة حملت شعار "عمرو دياب.. 40 سنة على القمة".
وتضمنت الحلقة لقاءات حصرية ومشاهد نادرة للفنان عمرو دياب، كشف خلالها ممدوح موسى عن العديد من الأسرار الخاصة بمسيرته الفنية وحياته الشخصية، كما فاجأ الجمهور بعرض أغنية جديدة للهضبة لم تُعرض من قبل، تحمل عنوان "و يعز عليا".
كما استضاف موسى مجموعة من صناع الموسيقى الذين تعاونوا مع عمرو دياب على مدار مشواره الفني، من بينهم الفنان حسام حسني، والشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن والموزع الموسيقي عزيز الشافعي، ومدين، حيث تحدثوا عن كواليس العمل معه وأبرز المحطات التي ساهمت في صناعة نجاحه المستمر.
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يُعرض برنامج "مع ممدوح موسى" يوميًا على القناة الثانية، على أن تُخصص حلقات السبت من كل أسبوع لسلسلة "عمرو دياب.. 40 سنة على القمة"، والتي تسلط الضوء على مشوار الهضبة وأبرز محطاته الفنية.
وتستعد القناة لبث الحلقة الثانية من البرنامج غدًا، والتي ستحمل العديد من المفاجآت عن النجمة اللبنانية إليسا.
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عمرو دياب وأولى حلقات "ممدوح موسى"استهل ممدوح موسى الحلقة بمقدمة عن ماسبيرو رافعًا شعار "عودة ماسبيرو"، ومؤكدا إن هذا المبنى هو أصل الريادة في الوطن العربي كاملاً.
وتضمنت الحلقة لقاءات حصرية ومشاهد نادرة للفنان عمرو دياب، كشف خلالها ممدوح موسى عن العديد من الأسرار الخاصة بمسيرته الفنية وحياته الشخصية، كما فاجأ الجمهور بعرض أغنية جديدة للهضبة لم تُعرض من قبل، تحمل عنوان "و يعز عليا".
كما استضاف موسى مجموعة من صناع الموسيقى الذين تعاونوا مع عمرو دياب على مدار مشواره الفني، من بينهم الفنان حسام حسني، والشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن والموزع الموسيقي عزيز الشافعي، ومدين، حيث تحدثوا عن كواليس العمل معه وأبرز المحطات التي ساهمت في صناعة نجاحه المستمر.
رسالة دعم لـ عمرو مصطفىوخلال الحلقة، حرص ممدوح موسى على توجيه رسالة دعم للملحن عمرو مصطفى، متمنيًا له الشفاء العاجل، كما كشف عن كواليس تواصل عمرو دياب معه رغم الخلافات التي نشبت بينهما خلال السنوات الماضية.
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يُعرض برنامج "مع ممدوح موسى" يوميًا على القناة الثانية، على أن تُخصص حلقات السبت من كل أسبوع لسلسلة "عمرو دياب.. 40 سنة على القمة"، والتي تسلط الضوء على مشوار الهضبة وأبرز محطاته الفنية.
وتستعد القناة لبث الحلقة الثانية من البرنامج غدًا، والتي ستحمل العديد من المفاجآت عن النجمة اللبنانية إليسا.
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