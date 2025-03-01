عمرو دياب مفاجأة أولى حلقات مع ممدوح موسى.. بأغنية مجهولة

عمرو دياب وأولى حلقات "ممدوح موسى"

رسالة دعم لـ عمرو مصطفى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 10:24 مساءً - عادت القناة الثانية المصرية لتقديم برنامج ""، الذي يعود به الإعلاميإلى الشاشة من جديد، مستهلًا أولى حلقاته بحلقة خاصة حملت شعار "عمرو دياب.. 40 سنة على القمة".استهلالحلقة بمقدمة عن ماسبيرو رافعًا شعار ""، ومؤكدا إن هذا المبنى هو أصل الريادة في الوطن العربي كاملاً.وتضمنت الحلقة لقاءات حصرية ومشاهد نادرة للفنان عمرو دياب، كشف خلالها ممدوح موسى عن العديد من الأسرار الخاصة بمسيرته الفنية وحياته الشخصية، كما فاجأ الجمهور بعرض أغنية جديدة للهضبة لم تُعرض من قبل، تحمل عنوان "و يعز عليا".كما استضافمجموعة من صناع الموسيقى الذين تعاونوا مععلى مدار مشواره الفني، من بينهم الفنان حسام حسني، والشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن والموزع الموسيقي عزيز الشافعي، ومدين، حيث تحدثوا عن كواليس العمل معه وأبرز المحطات التي ساهمت في صناعة نجاحه المستمر.وخلال الحلقة، حرص ممدوح موسى على توجيه رسالة دعم للملحن عمرو مصطفى، متمنيًا له الشفاء العاجل، كما كشف عن كواليس تواصل عمرو دياب معه رغم الخلافات التي نشبت بينهما خلال السنوات الماضية.يمكنك قراءة.. أول تعليق لـ عمرو مصطفى بعد أزمته الصحية: صحتي جيدة وزي الفل.. وعمرو دياب حبيبي وأخويايُعرض برنامج "مع ممدوح موسى" يوميًا على القناة الثانية، على أن تُخصص حلقات السبت من كل أسبوع لسلسلة "عمرو دياب.. 40 سنة على القمة"، والتي تسلط الضوء على مشوار الهضبة وأبرز محطاته الفنية.وتستعد القناة لبث الحلقة الثانية من البرنامج غدًا، والتي ستحمل العديد من المفاجآت عن النجمة اللبنانية إليسا.

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