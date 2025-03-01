ياسمين عبد العزيز حامل في الحلقة الأولى من وتقابل حبيب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 10:24 مساءً - بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "وتقابل حبيب" بظهور ليل الحسيني (ياسمين عبد العزيز)، وهي أم لطفلتين هما سارة ونور، ومتزوجة من يوسف أبو العزم (خالد سليم)، ويعيشان في قصر عائلة أبو العزم الذي يضم أكثر من مبنى.

وتفاجأ ليل بحملها، ويبدو أنها غير سعيدة بالحمل الذي اكتشفته يوم عيد زواجها، ويشعر زوجها يوسف بأن هناك أمرًا ما؛ لتخبره ليل بحملها فيسعد يوسف بالخبر، ويخبرها بأنه ليس هناك مشكلة من ذلك وأنه يتمنى أن تكون حامل في ولد.

وكشفت الحلقة عن وجود سر يجمع يوسف ووالدته إجلال هانم، وظهر ذلك عندما أخبر يوسف والدته بحمل زوجته ليل لتظهر في صدمة كبيرة وتخبره بأن هذا الحمل لا بد ألا يكتمل، ويدور حديث غامض بين يوسف ووالدته جوجو، حيث أخبرها بأن حمل زوجته ليل إذا اكتمل سيكون وضع العائلة في خطر كبير، لتحضر ليل فجأة لتتظاهر اجلال أمام ليل بسعادتها الكبيرة فور معرفتها بالحمل.

وظهرت الفنانة بسنت شوقي خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، بشخصية فرح شقيقة ليل (ياسمين عبد العزيز)، حيث دار حديث بينها وبين والدتها التي تلعب دورها الفنانة حنان سليمان وكشف هذا الحوار عن محاولات اقناع حنان سليمان لها بالزواج بسبب عمرها الذي يتقدم.

فرح تُصرّ في حديثها مع والدتها على أنها لن تتزوج إلا من شخص تحبه وترفض رغبة والدتها في الارتباط بشخص قريب من العائلة ولا تبالى من فكرة تقدمها في العمر لاسيما وأنها ترفض كل عريس يتقدم لها.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور الأحداث حول شخصية ليل الحسيني وتجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها «يوسف»، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف «ليل»، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تدعى «رقية العسكري»، وتجسد شخصيتها نيكول سابا، وتدخل بعدها «ليل» في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها رغم وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا.

ويعرض المسلسل أهمية التغلب على المصالح الشخصية من أجل العلاقات الإنسانية، وإعلاء قيمتها على الرغبة في الانتقام ورغبات النفس البشرية، وكيفية تطبيقه على أرض الواقع من خلال أحداث تشويقية متشابكة مع الأبطال، حيث يتطرق المسلسل لعدة قضايا مجتمعية مهمة؛ من بينها الخيانة الزوجية التي تكشف عنها الأحداث، وكيفية تأثيرها السلبى على الحالة النفسية للمرأة وشعورها بالخذلان والضعف، والتي تشهد معها نقطة تحول كبيرة في شخصية بطلة العمل بعدما عاشت صراعات متتالية في محاولة لاستيعاب وتخطى أحداث حياتها، التي تضمنت صراعاً بينها وبين سيدة أخرى من أجل التنافس على حب زوجها.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ياسمين عبد العزيز بدور (ليل الحسيني)

كريم فهمي بدور (فارس ابو العزم)

خالد سليم بدور (يوسف ابو العزم)

محمود عمرو ياسين بدور (حازم ابو العزم)

نيكول سابا بدور (رقية العسكري)

أنوشكا بدور (اجلال ابو العزم)

صلاح عبد الله بدور (عبد العزيز ابو العزم)

حنان سليمان بدور (الهام رؤوف وهبة)

بسنت شوقي بدور (فرح الحسيني)

منة عرفة بدور (شهد منصور الرفاعي)

إنجي كيوان بدور (كريمان العسكري)

بسنت أبو باشا بدور (إنچي)

بتول الحداد بدور ( نعمة)

ريم رأفت بدور (زينة)

كريم عبد الخالق بدور (رزق عبد الله السيد)

تأليف: عمرو محمود ياسين

إخراج: محمد حمدي الخبيري

أوقات عرض مسلسل وتقابل حبيب

يعرض مسلسل وتقابل حبيب يومياً على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة وبيروت والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً و الإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

يمكنكم قراءة.. أسماء مسلسلات رمضانية مستوحاة من أعمال فنية قديمة.. تعرفوا إليها

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».