في أولى حلقات برنامجه مدفع رمضان.. محمد رمضان يُدخل الفرح على قلوب البسطاء 

محمد رمضان يعتذر لجمهوره

محمد رمضان يُدخل الفرح على قلب اثنين من البسطاء

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 10:24 مساءً - انطلقت منذ قليل أولى حلقات برنامج النجم"مدفع رمضان" والمذاع على قناة "DMC"، وقد بدأ رمضان الحلقة بتوجيه رسالة إلى جمهوره واعتذاره لهم بسبب غيابه عنهم العام الماضي.وفي رسالة اعتذار، قال رمضان: " قلّب هتلاقي حد غالي على قلبك يستاهل أكتر، والله قلبت ملقتش حد أغلى منكم، كل سنة وانتم طيبين، بعتذر لكم عن غيابي رمضان اللي فات، بس السنة دي بحتفل بيكم".وأضاف: "إنتم اللي نجحتوني كممثل ومغني، إنتم سبب نجاحي، كل يوم هكسب طول شهر رمضان، اعتبروا البرنامج جزء بسيط من رد جميلكم عليا، وفيه فقرات كتير، وكل فقرة بحبها أكتر من التانية والكل هيتبسط".وتابع: "بقول لكل واحد اشحن تليفونك واقعد في مكان فيه شبكة علشان ممكن تنبسط، وباختصار شديد كم من الحلقة هتستفيد، مبدئي يا نصرف فلوس يا نصرف نظر، وكل يوم هنزل حتة في مصر؛ هكسب حالتين؛ الحالة الأولى قدرية بحط فيها صفة لو توفرت فيها هاتكسب، أما الحالة التانية نصيب، وأحلى نصيب فى الدنيا حب الناس".اطلعوا على موسم المسابقات.. نجوم الدراما يعلنون عن مسابقات بأرقام ضخمةوخلال الحلقة، أدخلالسعادة على قلوب اثنين من المصريين، وكانت الحالة الأولى شاباً يمتلك تليفوناً بدون كاميرا، حيث قال: "نزلت الساعة 3 عصراً في محطة مصر، وقلت أول مصري هقابله بتليفون من غير كاميرا هيكسب 100 ألف جنيه، لأن الموضوع بيوجع قلبي إنى ألاقي حد من جمهوري عاوز يتصور معايا وتليفونه من غير كاميرا".وخلال تواجدأمام محطة مصر مسك المايك ونادى: "اللي معاه موبايل من غير كاميرا يرفعه لفوق"، فدخل عليه شاب وحضنه، وصعد معاه على سيارته، ووضع يده على كتفه، وقال له: شغال إيه؟ قال له: باليومية ويوميتي 170 جنيه، فرد عليه رمضان :"بطل وراجع وفخور بيك وكلنا فخورين بيك".وقال رمضان له: من هو آخر واحد اتصل بيك؟ فقال له: سيف ابني، فدعا رمضان لابنه وأوصى ابنه عليه وألبسه التاج والعباءة.أما الحالة الثانية، فكانت زوجين لديهما ابن مريض وينفقان الأموال من أجل هذا الابن، فالتقى بهما محمد رمضان في محطة مصر وسألهما: "رايحين فين؟ فردت الزوجة: رايحة لابني بزيارة وهو بيتعالج، وأنتم من أي بلد؟ فردت الزوجة: من المنصورة، زوجك شغال إيه؟ " فرد الزوج: "فلاح".وقال محمد رمضان: "انا مجرد سبب، ودي هدية مني ليكي، علشان بتصرفوا على ابنكم الوحيد، وأخرج لها 100 ألف جنيه، فردت السيدة بزغرودة ورقصة وقالت: بالصلاة على النبى، فرد جميع الحضور بالصلاة على النبى"، وأكد رمضان: "أنا ناجح بيكوا وأنتم اللي نجحتوني".يمكنكم متابعة: نجوم يعوضون غيابهم عن دراما رمضان بالبرامج وأعمال أخرىلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».