مي عمر مدربة رقص في الحلقة الأولى من إش إش

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 10:24 مساءً - دارت أحداث مسلسل إش إش الحلقة الأولى حول شروق (مي عمر) وهي شابة طموحة تعيش في منزل يجمعها مع والدتها إخلاص كابوريا (انتصار)، وهي راقصة معتزلة، إضافة إلى خالتها تيسير كابوريا (دينا)، التي كانت راقصة وهي متزوجة من بوشكاش (إدوارد). كما يقيم معهم نُصة، ابن تيسير وبوشكاش ويجسد شخصيته عصام السقا، بالإضافة إلى شقيقتها صفاء (شيماء سيف).

وعلى الرغم من أن إش إش تكره الرقص، بعكس شقيقتها صفاء، إلا أنها مطلوبة أكثر منها في العروض، لكنها ترفض العمل بشكل مستمر وتقرر أن تخرج للرقص فقط مرتين في الشهر من أجل إعالة أسرتها، في الوقت نفسه، تسعى لتطوير نفسها، فتلتحق بدورة لتعلم اللغة الإنجليزية، حيث وصلت إلى المستوى الثالث.

مي عمر تقع في غرام الشرنوبي

أثناء خروجها من أحد دروس اللغة الإنجليزية، كادت إش إش تتعرض لحادث بسيارة كان يقودها مختار (محمد الشرنوبي) ولكنها لا تتعرض لسوء وشرارة الإعجاب تندلع بينهما.

ومع تطور الأحداث، يحاول نُصة التقدم لخطبة إش إش، لكنها ترفض بحجة أنها تعتبره بمثابة شقيق لها، ولاحقًا، تحصل إش إش على فرصة للعمل كمدربة رقص لفتاة في المنزل مقابل أجر جيد، وذلك عبر مكرم شخاليل (علاء مرسي)، وهو ما يسعدها كثيرًا، وتطلب أن يُنادى عليها باسم ميس إش إش أثناء التدريب.

وبمجرد ذهابها للمنزل تتحدث إش إش مع شادية والدة فاتن، الفتاة التي تحتاج لتعلم الرقص بعدما طلقها زوجها لأنها لا تعرف كيف ترقص، وتكتشف شادية أن إش إش هي ابنة إخلاص كابوريا فتبدو على ملامحها الصدمة.

تتوالى الأحداث عندما يظهر مختار مجددًا أثناء إعطائها درس لفاتن، وتدرك إش إش أنه نفس الشخص الذي كاد أن يصدمها بالسيارة، لكنه يأتي هذه المرة برفقة لبنى، خطيبته، التي تمت خطبتها إليه خلال جلسة صلح بين رجب الحريتي، زوج والدته، وشقيقه فرج الجريتلي.

وعندما تعود إش إش إلى منزلها، تخبر والدتها بما حدث خلال الجلسة، فتصدمها الأخيرة بقرارها بعدم السماح لها بالعودة مجددًا إلى هناك بعدما سمعت اسم شادية ورجب الجريتلي، كما تبلغ شادية ابنتها أن إش إش لن تأتي مرة أخرى لتدريبها.

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أبطال مسلسل إش إش

مي عمر (إش إش)

ماجد المصري بدور (المعلم رجب الجريتلي)

هالة صدقي بدور (شادية)

إدوارد

انتصار

دينا

طارق النهري

شيماء سيف

محمد الشرنوبي

علاء مرسي

عصام السقا

إيهاب فهمي

كريم فهمي بدور (ضيف شرف)

ندى موسى

خالد الصاوي بدور (ضيف شرف)

محمد ممدوح بدور (ضيف شرف)

حمدي هيكل

أحمد عبد الله

محمد عبد الرحمن بدور (ضيف شرف)

أحمد زاهر

تأليف: محمد سامي

إخراج: محمد سامي

أوقات عرض مسلسل إش إش

مسلسل اش اش لـ مي عمر، من المقرر عرضه حصريا عبر قناة mbc مصر وmbc دراما ومنصة «شاهد» الرقمية.

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