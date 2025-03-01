ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل السوري باسم ياخور لإصابة قوية بعد سقوطه عن ظهر الحصان أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "السبع" في لبنان.

يُعد العمل دراما ملحمية تتناول مواضيع الحرية و التمرد.

مسلسل "السبع" من فكرة بشار مارديني، تأليف سيف رضا حامد و فادي سليم، و إخراج فادي سليم، سيعرض في رمضان 2025. يضم العمل نخبة من الممثلين مثل باسم ياخور، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، أمل بوشوشة، وتيسير إدريس، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الممثلين مثل يزن خليل، يزن السيد، ووفاء موصلي.



كانت هذه تفاصيل خبر باسم ياخور يتعرض لإصابة قوية بعد سقوطه عن ظهر الحصان في مسلسل "السبع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.