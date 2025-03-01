السجن لمدة عام لـ حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض

ميرنا وليد - بيروت - قضت محكمة قصر النيل في مصر، اليوم السبت، بسجن فنان المهرجانات المصري حمو بيكا لمدة عام مع النفاذ، مع تغريمه 500 جنيه، بعد إدانته بحيازة سلاح أبيض.



تعود الواقعة إلى كانون الأول الماضي، حين أوقفته الشرطة في كمين بمنطقة الزمالك بالقاهرة، حيث تم العثور بحوزته على "مطوتين"، وكشفت التحريات عن هروبه من تنفيذ ثلاثة أحكام قضائية سابقة تتعلق بجرائم مالية، وبعد التحقيق، قررت النيابة إخلاء سبيله مؤقتاً في قضية حيازة السلاح الأبيض، لكنها أمرت بتنفيذ الأحكام السابقة الصادرة بحقه.

يُذكر أن بيكا واجه في وقت سابق حكماً بالسجن شهرين من محكمة الدخيلة، بسبب إقامته حفلاً دون ترخيص، وبثه محتوى فنياً دون موافقات رسمية، وهو الحكم الذي نُفذ بسجنه في برج العرب حتى شباط الماضي، ورغم مشكلاته القانونية، يواصل بيكا نشاطه الفني، حيث أصدر مؤخراً مهرجان "رجوع الحملة" بالتعاون مع إسلام كابونجا وميسو ميسرة، وتوزيع فيجو الدخلاوي.