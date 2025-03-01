شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 1.. تعرف على أفراد عائلة ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، عن تجسيد ياسمين لشخصية ليل المتزوجة من يوسف (خالد سليم) وهى أم لطفلتين سارة ونور، وتنتمى ليل لعائلة مكونة من والدتها الفنانة حنان سليمان وجدها رشوان توفيق الذى يلعب دور مستشار متقاعد يدعى رؤوف وهبة، فيما تظهر في دور شقيقتها فرح الفنانة بسنت شوقى.

وأظهرت الحلقة الأولى أيضاً أفراد عائلة يوسف زوج ليل، حيث تلعب أنوشكا دور إجلال الأم وصلاح عبد الله دور الأب، ويلعب كريم فهمى دور فارس شقيق يوسف، أما الشقيق الثالث حازم، ويؤدى دوره عمرو محمود ياسين جونيور الذى عاد من ألمانيا بعد دراسته هناك للبيزنس، ويقرر العمل في شركة والدته التي تعمل في الحديد.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب اكتشاف ليل حملها ويبدو أنها غير سعيدة بالحمل الذى اكتشفته يوم عيد زواجها ويشعر زوجها يوسف بأن هناك أمرًا ما، لتخبره ليل بحملها ليسعد يوسف بالخبر ويخبرها بأنه ليس هناك مشكلة من ذلك وأنه يتمنى أن تكون حامل في ولد ليكون آخر لابتيهما سارة ونور.

وكشفت الحلقة عن وجود سر يجمع يوسف ووالدته إجلال هانم، وظهر ذلك عندما أخبر يوسف والدته بحمل زوجته ليل لتظهر في صدمة كبيرة وتخبره بأن هذا الحمل لا بد ألا يكتمل، ويدور حديث غامض بين يوسف ووالدته جوجو، حيث أخبرها بأن حمل زوجته ليل إذا اكتمل سيكون وضع العائلة في خطر كبير، لتحضر ليل فجأة لتتظاهر اجلال أمام ليل بسعادتها الكبيرة فور معرفتها بالحمل.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يومياً على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً والإعادة 4:30 صباحاً و9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

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