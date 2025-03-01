شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 2.. دنيا ماهر تكتشف محاولة انتحار عبيد وبابا ماجد ينقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 2، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، بعدما قام "ماجد" محمود حميدة بتحطيم هاتف الصحفية "تهانى" مريم الجندي، بعد ضبطها أثناء تجسسها وتصويرها أطفال دار الأيتام وكشف استغلاله، وأخبرته بأنها أرسلت الصور لرئيس التحرير.

وعاتب "ولعة" أحمد مالك "مفتاح" طه دسوقي بسبب عدم إخباره بأن المال سيكون لصديقته "سعاد" جلا هشام، ولكنهم تصافوا وظهر حب الإخوة بينهما، وانتقل المشهد إلى دنيا ماهر التى اكتشفت محاولة انتحار "عبيد" مينا أبو الدهب، بعد قطع شرايينه، وأبلغت "ماجد" محمود حميدة صاحب دار الأيتام واصطحبه للمستشفى.

قصة مسلسل ولاد الشمس يسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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ولاد الشمس الحلقة 2