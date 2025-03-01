شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة الثانية.. استدعاء أكرم حسنى للتحقيق في أسباب تحطم الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكابتن، بطولة النجم أكرم حسنى، ومع تأقلمه التدريجي على وجود الأرواح، تستدعيه شركة الطيران للتحقيق في أسباب تحطم الطائرة، وخلال الجلسة، تبدأ الأرواح بالظهور حوله، فيتصرف بطريقة غريبة تثير استغراب المحقق، الذي ينهي الجلسة دون الوصول إلى نتيجة واضحة.

يعود حسام إلى منزله ومعه الأرواح، لكن فجأة، يشعر الجميع بوجود شخص غامض في المنزل، ما يثير قلقهم.



مسلسل الكابتن



أكرم حسنى من مسلسل الكابتن



أكرم حسنى في مسلسل الكابتن



الحلقة الثانية من مسلسل الكابتن



سوسن بدر وسامى مغاورى

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

يكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025