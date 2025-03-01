شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى لمسلسل إخواتي تنتهي بجريمة قتل غير متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى لـ مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي عبر قناة DMC في تمام الساعة 7:15، أحداثًا درامية متصاعدة في نهاية الحلقة، بعد أن أسدل الستار على الحلقة الأولى بوفاة "ربيع" زوج النجمة جيهان الشماشرجي "نجلاء".

وكانت قد بدأت الحلقة بحديث من "نجلاء" عن حلم لها بوفاة زوجها بنفس الطريقة التي توفي بها في نهاية الحلقة، لتنتهي الأحداث بتحقيق حلمها بوفاته أمام منزلهما بدون أي آثار اعتداء.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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