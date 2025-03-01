شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 1.. ياسمين عبد العزيز تكتشف حملها والان مع تفاصيل الخبر

انطلق مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز مساء اليوم السبت، بعرض الحلقة الأولى، التي بدأت بظهور ليل الحسيني (ياسمين عبد العزيز) وهى أم لطفلتين هما سارة ونور، ومتزوجة من يوسف أبو العزم (خالد سليم) ويعيشان في قصر عائلة أبو العزم الذى يضم أكثر من مبنى.

تفاجأ ليل بحملها ويبدو أنها غير سعيدة بالحمل الذى اكتشفته يوم عيد زواجها ويشعر زوجها يوسف بأن هناك أمرًا ما، لتخبره ليل بحملها ليسعد يوسف بالخبر ويخبرها بأنه ليس هناك مشكلة من ذلك وأنه يتمنى أن تكون حامل في ولد ليكون آخر لابتيهما سارة ونور.

أهدى القائمون على مسلسل وتقابل حبيب العمل إلى روح المنتجين الأربعة الراحلين حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحى الذين لقوا مصرعهم في حادث سيارة خلال شهر أغسطس الماضى، حيث تم كتابة الاهداء في بداية تتر المسلسل.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يومياً على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً و الإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول ليل (ياسمين عبد العزيز) سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها يوسف (خالد سليم) لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائك مع فارس (كريم فهمي)، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

قدمت ياسمين عبد العزيز آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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