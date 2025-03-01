شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 2.. أحمد مالك يهدد محمود حميدة والأخير يصفعه على وجهه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 2، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يُعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، عتاب "ماجد" محمود حميدة، للمساعد الخاص به "عبيد" مينا أبو الدهب بعد محاولة التخلص من حياته.

ذهب "ولعة" أحمد مالك و "مفتاح" طه دسوقي و"قطايف" معتز هشام و"ألمظ" فليكس، للمستشفى لزيارة عبيد، وطلب "ماجد" محمود حميدة الحديث مع "مفتاح" خارج غرفة "عبيد" وطلب منه الهاتف بعد أن قاما بسرقته، ولكن عاتبه "مفتاح" على إخلاله بالاتفاق، بعدما اتفقا بعدم أطفال دار الأيتام فى المخدرات مقابل إحضار المال له.

وأخبره "ماجد" أنه وبسبب عدم استطاعتهما إحضار المال هذا الشهر أخلى الاتفاق، ليخبره "مفتاح" بأن الشهر لم ينته، وقام "ولعة" أحمد مالك برفض إعطائه الهاتف وقام بتهديده بأن يستغل ذلك إذا استغل الأطفال مرة أخرى بهذا الأمر، ولكن "ماجد" قام بصفع "ولعة" ليغادر المستشفى دون إعطائه الهاتف.

وكان "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي ذهبا للحفل الذى يتواجد به "إسماعيل فرغلي" رئيس التحرير الذى تعمل لديه "تهانى" مريم الجندي لسرقة الهاتف، وقاما بالتنكر في ملابس جرسونات.

وبطريقة كوميدية ألقى "مفتاح" كلمتين فى الميكرفون بمعاونة صديقه "قطايف" معتز هشام، ويقدم الشكر لـ"إسماعيل فرغلي، وبعد قيامه قام "ولعة بسرقة الهاتف، وبعدما غادرا الحفل، رقص "ولعة" إعطاء الهاتف لـ"ماجد" بسبب استغلال أطفال الدار فى المخدرات، ولكن "مفتاح" أخبره بأنه لن يستطيعوا ايقافه حالياً.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانونية للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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