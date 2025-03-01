شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقي يكتب: موسم درامي رمضاني متنوع ونجوم بأدوار جديدة للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز مائدة دراما رمضان 2025 بالتنوع والاختلاف، وكذلك التميز الذى يبدو واضحًا بشكل كبير فى البروموهات الخاصة بمسلسلات الشركة المتحدة، ولا عجب فى ذلك فقد تعودنا على هذا التنوع الكبير سنويا.

من جديد يعود النجم الكبير محمد هنيدى فى مسلسل «شهادة معاملة أطفال» ومن البرومو نجد شكلا جديدا لمحمد هنيدى مع قصة مشوقة ومثيرة، فيما تعود النجمة الجميلة دنيا سمير غانم فى مسلسل «عايشة الدور»، والمعروف عنها تقديمها أعمالا فنية مميزة تمتزج ما بين الكوميديا والفانتازيا والغناء والاستعراض والدراما.

وفى نفس الوقت نتشوق لمشاهدة مسلسل «عقبال عندكوا» للثنائى الجميل حسن الرداد وإيمى سمير غانم، التى غابت فترة كبيرة منذ وفاة والديها النجمين الكبيرين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، إذ أن هناك حالة من الاشتياق لدى الجمهور لرؤية إيمى صاحبة الأداء الكوميدى المميز.

ومن المسلسلات الكوميدية المميزة مسلسل «الكابتن» للنجم أكرم حسنى والنجمة آية سماحة، ومن البرومو نجد أنه ليس مسلسلا كوميديا فقط، ولكن فانتازى جديد ومميز كعادة النجم أكرم حسنى فى أعماله الفنية.. ولا ننسى «كامل العدد» الذى يعود فى جزء ثالث، بعد أن ارتبط به الجمهور كثيرا وأصبح من أساسيات دراما رمضان لما فيه من دراما اجتماعية كوميدية نحتاجها دوما.

مسلسل «حسبة عمرى» للنجمة روچينا مع عمرو عبدالجليل أيضا من نوعية الكوميديا الاجتماعية التى تجذب الجمهور، والجديد هنا أننا نرى روچينا ولأول مرة ممثلة كوميدية.. ومن المسلسلات المختلفة التى ينتظرها الكثير من الجمهور «الغاوى» للنجم الكبير أحمد مكى، خاصة بعد مواسم عديدة من مسلسل «الكبير أوى» يقدم مكى مسلسلا جديدا ودورا مختلفا ومميزا، ويترقب الكثيرون هذه المفاجأة.

ويؤكد أحمد العوضى نجوميته وشعبيته بـ«فهد البطل»، بجمله التى يرددها الكثيرون من محبى أعماله وتصبح «تريند» فى الشارع المصرى، وكذلك أيضا مصطفى شعبان الذى ينافس بالدراما الصعيدية «حكيم باشا»، مقدما توليفة فنية متكاملة الأركان كما عودنا فى أعماله.

ومن الأعمال الدرامية المختلفة المميزة مسلسل «إخواتي» وهو بطولة جماعية للنجمات نيللى كريم وروبى وكندة علوش وجيهان الشماشرجى، وبالفعل ما أحلى عودة البطولات الجماعية المميزة، لما فيها من مباراة فنية رائعة بين هؤلاء النجوم وفى النهاية متعة للمشاهد.

ومن المسلسلات التى تحمل قضايا اجتماعية شائكة مسلسل «لام شمسية» للنجمة أمينة خليل وأحمد السعدنى ومجموعة كبيرة من ألمع النجوم، وهذه النوعية من المسلسلات تلقى قبولا كبيرا لدى الجمهور.

وكما تقدم الشركة المتحدة المسلسلات الكوميدية والاجتماعية تقدم لنا هذا الموسم المسلسل الرومانسى «وتقابل حبيب» للنجمة ياسمين عبدالعزيز، التى تقدم دورا مميزا ومختلفا تماما، وهى من النجمات اللاتى يتمتعن بجماهيرية كبيرة، وأيضا من تيمة المسلسلات الرومانسية مسلسل «قلبى ومفاتحه» بطولة آسر ياسين ومى عز الدين، ومن المتوقع أن نشاهد عملا فنيا فى غاية الروعة والرقة.

ويشهد هذا الموسم عرض «جودر» الجزء الثانى، هذا المسلسل العظيم الذى جذب أنظار الجميع فى جزئه الأول العام الماضى، وأعاد إلينا حكايات ألف ليلة وليلة التى اشتقنا لها وكلنا نتشوق للجزء الثانى هذا العام ليأخذنا إلى دنيا الخيال الجميل الممزوج بالرومانسية.

ومن الأعمال الاجتماعية المميز

مسلسل «ظلم المصطبة» للنجوم ريهام عبدالغفور وفتحى عبدالوهاب وإياد نصار، وهذه الأسماء كفيلة بأن تؤكد لنا أننا سنرى عملا فنيا على أعلى مستوى.

واستمرارا للفرص التى تمنحها الشركة المتحدة للوجوه الصاعدة والمتميزة، نجد النجمين طه دسوقى وأحمد مالك فى مسلسل «ولاد الشمس» بمشاركة متميزة للنجم الكبير محمود حميدة فى مسلسل فى رأيى سيكون مفاجأة كبيرة فى دراما رمضان.

والنجم أحمد أمين يقدم لنا هذا العام مسلسل «النُص»، الكل يترقب مفاجأة هذا النجم الذى دائما يقدم لنا كل ما هو مختلف ومميز.

ومن الأعمال الدرامية البوليسية المشوقة مسلسل «قهوة المحطة» الذى تتوفر فيه كل عناصر العمل الفنى المميز من كتابة وإخراج وتمثيل وقصة مشوقة تجعل المشاهد ينتظر الحلقة التالية بلهفة كبيرة، وكذلك أيضا مسلسل «أثينا» للنجمة ريهام حجاج، ومسلسل «الشرنقة» للنجم أحمد داود، وهذه المسلسلات الثلاثة تندرج ضمن سلسلة دراما التشويق والإثارة.

وهكذا تقدم لنا الشركة المتحدة فى هذا العام دراما رمضانية متنوعة ما بين الأعمال الكوميدية والاجتماعية والرومانسية والتشويقية والخيالية والأعمال التى تحمل قضايا اجتماعية مهمة ومؤثرة وزخما دراميا مميزا ومتنوعا.

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