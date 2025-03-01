شكرا لقرائتكم خبر عن روبي "سائقة تاكسي" ونيللي كريم "خياطة" فى الحلقة الأولى لمسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل النجمة روبي التي تجسد شخصية سائقة أوبر، في الحلقة الأولى لـ مسلسل إخواتي، الذي يعرض في الـ 7:15 عبر قناة DMC، وسرعان ما تستقبل رحلة من أحد الأشخاص لتقوم بتوصيله، وسرعان ما تحكي عن قصتها ووفاة زوجها بسبب تناول الكحول لتقوم بعد ذلك بقيادة السيارة والعمل عليها منذ 5 سنوات.

وسرعان ما انتقلت أحداث مسلسل إخواتي، إلى النجمة نيللي كريم "سها" التي تعمل خياطة في إحدى ورش الخياطة وسرعان ما تتعرض إلى عملية تحرش من قبل مدير المكان لتضع يده تحت آلة الخياطة وتنتقم منه وتغادر المكان.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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