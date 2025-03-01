شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تزور طبيبة نفسية فى الحلقة الأولى لمسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت النجمة كندة علوش "ناهد" طبيبة نفسية في الحلقة الأولى لـ مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي عبر قناة DMC في تمام الساعة 7:15، حيث ظهرت وهي داخل إحدى العيادات الخاصة بعد أن اخذت نصيحة أحد زبائنها في الكوافير بضرورة زيارتها للطبيبة.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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كنده علوش