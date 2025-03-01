شكرا لقرائتكم خبر عن "ما تخليش طيبتك تقل من هيبتك".. شعار سيارة روبي في مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع النجمة روبي "أحلام" شعارًا يعكس شخصيتها في الحلقة الأولى لـ مسلسل إخواتي، الذي يعرض عبر قناة DMC في تمام الـ 7:15، ضمن دراما رمضان، حيث تعمل سائقة أوبر ويزين الزجاج الخلفي لسيارتها شعار "ما تخليش طيبتك تقل من هيبتك".

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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