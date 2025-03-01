شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مدفع رمضان يتصدر تريند رقم 1 على إكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر برنامج مدفع رمضان تريند رقم 1 على إكس والذى يقدمه النجم محمد رمضان في أولى حلقاته، حيث لمست الحلقة متابعيه نظرًا للفكرة الذى يقدمها خلاله على قناة دى إم سى.

وقال النجم محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى أولى حلقات البرنامج: نزلت الساعة 3 عصرًا فى محطة مصر وقلت أول مصرى هقابله بتليفون من غير كاميرا هيكسب 100 ألف جنيه، لأن موضع إنى ألاقى حد من جمهورى عاوز يتصور معايا وتليفونه من غير كاميرا بيوجع قلبى".

وخلال تواجد محمد رمضان أمام محطة مصر مسك المايك ونادى :"اللى معاه موبايل من غير كاميرا يرفعه لفوق"، فدخل عليه شاب وحضنه، وأصعد معاه على سيارته، ووضع يده على كتفه، وقال له شغال إيه؟ قال له باليومية ويوميتى 170 جنيه، فرد عليه رمضان :"بطل وراجع وفخور بيك وكلنا فخورين بيك".

وقال رمضان له من هو آخر واحد اتصل بيك؟ فقال له سيف ابنى، فدعا رمضان لابنه وألبسه التاج والعباءة.

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".