شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تتعرض للمعاكسة وتدخل فى مشاجرة برفقة شقيقاتها بمسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة نيللي كريم صاحبة شخصية "سها" ضمن أحداث الحلقة الأولى لـ مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، عبر منصة DMC في تمام الساعة 7:15، للمعاكسة أسفل منزلها لتمسك الشخص الذي تعرض لها، وسرعان ما تتدخل شقيقاتها أحلام ونجلاء وناهد، ويقمن بتلقين الشخص علقة ساخنة.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



جانب من المشاجرة