شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الوهاب كاتب روائي في مسلسل كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر حسين الشاعر (أحمد عبد الوهاب) في الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد، كاتب روائي يحب العزلة، ويتعرف على مريم الخشت أثناء لقائه في أحد البرامج ليتحدث عن روايته الجديدة.

مسلسل كامل العدد يضم عددًا كبيرًا من النجوم من أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، شريف سلامة، مريم الخشت، إسعاد يونس، الراقصة بدرة، حسين فهمي، ألفت إمام، ميمي جمال، إنجي المقدم، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

وفي سياق متصل، يشارك أحمد عبد الوهاب في مسلسل أشغال شقة 2 بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الاول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وشارك أحمد عبد الوهاب في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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