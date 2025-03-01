شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 1.. أحمد أمين يوضح سر كلمة النص وينجح فى إعادة محفظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، والذى يعرض على شاشة قناة on، من إخراج حسام على وإنتاج أروما استديوز، أحداثًا مختلفة حيث ظهر النص – أحمد أمين بشخصية كومسرى في الترام ووجد نشالاً يسرق محفظة أحد المواطنين في الترام، ولكنه سرعان ما أعاد محفظة الشخص الذى تمت سرقته من السارق، وأن دل على شى يدل على أن النص له خبرة كبيرة في النشل ستوضحها الحلقات فيما بعد.

كما شهدت الحلقة توضيح أحمد أمين لكلمة "ليه سمونى النص".. ليقول لصديقه: "علشان بقطم في نص الكلام" بقطم الكلام من النص.. وذلك يعود لخلفية أن صديقه الكومسرى حاول أن يلفت انتباه أن ملكة النشل التى يتقنها من الممكن أن يستغلها للبلد والوطنية.

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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