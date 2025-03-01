شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 2.. ولعة ومفتاح يتنكران في زي جرسونات ويسرقان هاتف إسماعيل فرغلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 2، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، ذهاب "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي للحفل الذى يتواجد به "إسماعيل فرغلي" رئيس التحرير الذى تعمل لديه "تهانى" مريم الجندي لسرقة الهاتف، وقاما بالتنكر في ملابس جرسونات

وبطريقة كوميدية ألقى "مفتاح" كلمتين فى الميكرفون بمعاونة صديقه "قطايف" معتز هشام، ويقدم الشكر لـ"إسماعيل فرغلي، وبعد قيامه قام "ولعة" بسرقة الهاتف.

وكان "ولعة" أحمد مالك عاتب "مفتاح" طه دسوقي بسبب عدم إخباره بأن المال سيكون لصديقته "سعاد" جلا هشام، ولكنهم تصافوا وظهر حب الأخوة بينهما، وانتقل المشهد إلى دنيا ماهر التى اكتشفت محاولة انتحار "عبيد" مينا أبو الدهب، بعد قطع شرايينه، وأبلغت "ماجد" محمود حميدة صاحب دار الأيتام واصطحبه للمستشفى.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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