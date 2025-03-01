شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان الشماشرجي "ربة منزل" وكندة علوش "كوافيرة" في الحلقة الأولى لمسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الأولى لـ مسلسل إخواتي، بطولة النجوم نيللي كريم وروبي، وكنده علوش وجيهان الشماشرجي، الذي يعرض ضمن دراما رمضان، بمشهد داخل منزل "نجلاء" جيهان الشماشرجي وهي تهتم بالبرامج التليفزيونية وتشارك حلمها في أحد البرامج، حيث سردت للمذيعة في مكالمتها للبرنامج عن وفاة زوجها بالرغم من اهتمامها البالغ به، لترد عليها الدكتورة بأن زوجها سيحظى بعمر طويل.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى داخل الكوافير الذي تعمل فيه النجمة كندة علوش، حيث إنها مساعدة كوافيرة، وهي تهتم بالأعراض النفسية لدى بعض الزبائن لترد عليهم بأنها تشعر بكل ما يشتكوا منه ليردوا عليها بضرورة ذهابها لطبيب نفسي.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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جيهان الشماشرجي