شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 1.. سر يجمع خالد سليم ووالدته أنوشكا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز الذى يتم عرضه حصريًا على قناة dmc ومنصة watch it عن وجود سر يجمع يوسف (خالد سليم) ووالدته جوجو هانم (أنوشكا) وظهر ذلك عندما أخبر يوسف والدته بحمل زوجته ليل (ياسمين عبد العزيز) لتظهر في صدمة كبيرة وتخبره بأن هذا الحمل لابد ألا يكتمل.

ويدور حديث غامض بين يوسف ووالدته جوجو حيث أخبرها بأن حمل زوجته ليل إذا اكتمل سيكون وضع العائلة في خطر كبير، لتحضر ليل فجأة ويضطر يوسف للمغادرة إلى الشركة ويترك زوجته لإخبار والدته بالخبر، لتتظاهر أجوجو أمام ليل بسعادتها الكبيرة فور معرفتها بالحمل وتعطيها النصائح بألا تجعل ذلك يعطلها عن زوجها وأبنائها، وتكشف لها أنها انجبت يوسف في سن 21 ثم جاء فارس بعد ذلك ومن ثم حازم.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول ليل (ياسمين عبد العزيز) سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها يوسف (خالد سليم) لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائك مع فارس (كريم فهمي)، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يومياً على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً و الإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

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